За неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live».

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По его словам, линия фронта постепенно сдвигается к Харькову, а российские войска приближаются к пригородам Купянска. Фиксируются столкновения с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории поселка Петропавловка.

«У нас сейчас территория расширилась еще на пять поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, там люди проживают в очень тяжелых условиях», — сказал Ганчев.

Глава ВГА подчеркнул, что российские войска уверенно продвигаются вперед, и их ждут жители еще не занятых территории. При этом Ганчев добавил, что из-за отсутствия успехов ВСУ начали более активно бить по мирным поселениям за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.