В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

"Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжелое вооружение. Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах", - сказал Гагин.