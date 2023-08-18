Мобилизация: последние новости на сегодня 18 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 августа 2023, в материале «Рамблера».

Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных

Видео дня

В документе предлагается решить проблемы, связанные с отказом в выплатах добровольцам окладов денежного содержания при награждении государственными наградами, отсутствием дополнительных выплат за участие в наступательных либо активных боевых действиях и права на получение проездных документов при следовании в отпуск и обратно.

Как отмечает Миронов в письме, по своему правовому и социальному положению добровольцы во многом уступают военнослужащим Вооруженных Сил России, в связи с чем социальные права и гарантии добровольцев необходимо расширять.

Рабочая группа по СВО продолжает внедрение стандарта поддержки бойцов

В России продолжается работа над расширением федеральных мер поддержки бойцов, принимающих участие в специальной военной операции и их семей, сообщает «Волгоградская правда».

Специальная рабочая группа по вопросам спецоперации внедряет единый стандарт поддержки участников СВО и их близких. В него входят бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов, работа по обеспечению учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт.

По итогам первого полугодия рабочая группа по СВО рассмотрела более 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Также было решено множество частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до отправки в отпуск и обеспечения снаряжением и выплатами.

Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей на бесплатное обучение

Участники специальной военной операции и их дети получили возможность переводиться на бюджетное обучение с начала текущего учебного года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Минобрнауки.

Инициатива коснется тех, кто проходит обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Для того чтобы участники спецоперации могли перейти на бюджет, у них не должно быть академических задолженностей и они не должны иметь дисциплинарных нарушений, предусмотренных уставом учебного заведения.