Российские военные уничтожили 23 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские военные уничтожили еще 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его данным, беспилотники противника были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Берестовое в Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово и Приволье в ЛНР. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА вблизи Старомихайловки и Спорного в ДНР, а также рядом с Энергодаром и Шевченково в Запорожской области.

В Минобороны также рассказали, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 БПЛА, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 387 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5940 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 12 319 единиц специальной автотехники.

Ранее в Минобороны также показали кадры уничтожения украинских боевых машин пехоты российскими FPV-дронами. Помимо этого, в сети появилось видео, где российский боеприпас «Ланцет» поражает американский колесный бронетранспортер.