Спецоперация на Украине 18 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 августа 2023 года.

В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница

Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Еленовку, сообщил в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в результате атаки ранения получила мирная жительница. Обстрелам подверглись один социальный объект и пять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Еленовки.

Отмечается, что противник продолжает целенаправленные обстрелы мирных кварталов и социально важных объектов республики.

По состоянию на вечер 17 августа войска Украины выпустили по территории ДНР 207 боеприпасов, 28 из них — кассетного типа.

Российский военный сообщил о брошенных и заминированных телах бойцов ВСУ

Украинские военные заминировали тела сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в ЛНР, сообщает «Лента.ру».

Противник минирует во время отхода свои укрытия, а также устанавливает ловушки.

Ранее стало известно, что российские саперы время от времени обнаруживают иностранные самозакапывающиеся мины на краснолиманском направлении в ЛНР, которыми военные Украины дистанционно минируют территории.

Губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Забрама в Брянской области

Украина обстреляла село Забрама в Брянской области, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.