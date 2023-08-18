Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву

На Краснопресненской набережной Москвы после падения беспилотного летательного аппарата поврежден фасад одноэтажного павильона, сообщает РИА Новости.

Площадь разрушений - 20 квадратных метров. Взрыва и возгорания не было. Никто не пострадал.

Напомним, в Москве минувшей ночью был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в зоне Экспоцентра. На месте работают экстренные службы города.