Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву
На Краснопресненской набережной Москвы после падения беспилотного летательного аппарата поврежден фасад одноэтажного павильона, сообщает РИА Новости.
Площадь разрушений - 20 квадратных метров. Взрыва и возгорания не было. Никто не пострадал.
Напомним, в Москве минувшей ночью был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в зоне Экспоцентра. На месте работают экстренные службы города.
Как заявили в Министерстве обороны, около 04:00 аппарат попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны.
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