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Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву

На Краснопресненской набережной Москвы после падения беспилотного летательного аппарата поврежден фасад одноэтажного павильона, сообщает РИА Новости.

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву
© РИА Новости

Площадь разрушений - 20 квадратных метров. Взрыва и возгорания не было. Никто не пострадал.

Напомним, в Москве минувшей ночью был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в зоне Экспоцентра. На месте работают экстренные службы города.

Как заявили в Министерстве обороны, около 04:00 аппарат попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны.

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