Сальдо заявил о полной зачистке Казачьих Лагерей от ВСУ

«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически — украинских военных там нет», — заверил Сальдо. Он рассказал, что в первый день отдельные диверсионно-разведывательные группы противника еще могли прятаться на окраинах населенного пункта. «Потом боевики этих ССО быстро закончились — плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок, мы все это наблюдали на видео», — поделился он.