WP: разведка США считает, что Украина не достигнет успеха в ходе наступления
Американское разведывательное сообщество заявляет, что Киев не сможет добиться поставленных задач в ходе контрнаступления, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
По данным источников издания, в засекреченном докладе разведки Соединенных Штатов содержится тезис о том, что Украина не сможет достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост. Это обусловлено опытом защиты территорий, которым обладает Москва. Не исключено, что эти прогнозы спровоцируют в Киеве и на Западе «поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач», говорится в статье.
По данным Министерства обороны России, за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, среди которых 26 самолетов и 25 танков Leopard.