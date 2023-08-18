WP: разведка США считает, что Украина не достигнет успеха в ходе наступления

По данным источников издания, в засекреченном докладе разведки Соединенных Штатов содержится тезис о том, что Украина не сможет достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост. Это обусловлено опытом защиты территорий, которым обладает Москва. Не исключено, что эти прогнозы спровоцируют в Киеве и на Западе «поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач», говорится в статье.