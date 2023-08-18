КНДР подняла в воздух истребители из-за вторжения самолета США

Корейская Народно-Демократическая Республика поднимала в небо свои истребители из-за вторжения американского разведывательного самолета в ее экономическую зону. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство со ссылкой на генштаб Корейской народной армии.

Согласно информации агентства, 17 августа самолет США залетел в зону КНДР на 14 километров в районе рядом с портом Вонсан. В ответ республика подняла свои истребители. В результате американский борт покинул район. О каких-либо инцидентах не уточняется.

До этого министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что с начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, ставя тем самым ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. По его словам, Штаты на протяжении уже почти 80 лет осуществляют враждебную политику по отношению к Северной Корее в качестве государственного курса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вместе с военной делегацией посетил КНДР. В Пхеньяне состоялись переговоры Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама.