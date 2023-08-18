Названо количество оставшихся в резерве ВСУ бойцов

«8-10 бригад у ВСУ осталось в резерве. Плюс несколько десятков тысяч человек, которые проходят курсы военной подготовки на Западе», — сказал он. Эксперт уточнил, что эти бойцы сформированы в воинские соединения, обеспечены техникой и необходимым запасом боекомплекта. Кроме этого, у украинского командования имеется мобилизационный резерв, «который всегда присутствует, когда есть мужское население».