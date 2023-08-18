Reuters: США одобрили передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами

Американские власти дали согласие на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, страны направят истребители Киеву после того, как завершится обучение пилотов бывшей советской республики управлению самолетами. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен отправил своим коллегам в Дании и Нидерландам письма с гарантиями того, что США поддерживают этот шаг.

«Я пишу это, чтобы от лица Соединенных Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», — говорится в письме главы Госдепа. Как считает дипломат, одобрение запросов на поставку третьими странами позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение».