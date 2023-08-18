Украинская армия попыталась атаковать российские корабли в Черном море

Украинская армия попыталась атаковать российские корабли Черноморского флота с помощью безэкипажного катера, он был уничтожен. Об этом 17 августа сообщается в соцсетях Минобороны РФ.

© © Александр Гальперин / РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в ведомстве.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», не достигнув цели атаки», — говорится в сообщении.