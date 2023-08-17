Нигер направил войска на границу с Бенином и Нигерией

Мятежники в Нигере перебрасывают силы к границе с Нигерией и Бенином на фоне угрозы вторжения со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Mali Actu.

По данным издания, активное движение нигерских войск фиксируют в городе Гая на юге страны рядом с границей с Нигерией и Бенином.

«Население, не опасаясь заявлений о вооруженном вмешательстве, занимается повседневными делами», — говорится в тексте.

Также сообщается о размещении военных подразделений в городе Конни, который находится в 400 километрах от столицы Нигера.

Ранее комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере восстановят «всеми доступными средствами».