США не станут менять статус готовности своих ядерных сил
Вашингтон на данный момент не видит причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за действий России и Белоруссии в сфере ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
Он отметил, что Белый дом видел сообщения о намерении Москвы разместить на территории Белоруссии свое тактическое ядерное оружие.
«Я не стану давать комментарии конкретно относительно этого. Я отвечу, что в целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил», — сказал Райдер, добавив, что в США не видят признаков намерения РФ применить ядерное оружие.
Напомним, что Москва по просьбе Минска приняла решение разместить свое ТЯО в Белоруссии в марте 2023 года. На данный момент республика получила ракетный комплекс «Искандер» и первые ядерные заряды.