США не станут менять статус готовности своих ядерных сил

«Я не стану давать комментарии конкретно относительно этого. Я отвечу, что в целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил», — сказал Райдер, добавив, что в США не видят признаков намерения РФ применить ядерное оружие.