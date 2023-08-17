Истребители коалиции снова опасно сблизились с российскими Су-35 в Сирии

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя F-35 коалиции, которую возглавляет США, снова опасно сблизились с двумя российскими Су-35. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кулить также добавил, что во время инцидента российские истребители совершали плановый полет вдоль сирийской границы.

«Шестнадцатого августа, с 11:10 до 11:37, в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции», – заявил он.

По словам контр-адмирала, за последние сутки коалиция нарушила протокол деконфилктации 13 раз. Кроме того, в районе Эт-Танф было зафиксировано ещё 19 подобных нарушений.