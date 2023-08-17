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В связи с угрозой вторжения сил ЭКОВАС Нигер направил войска на границу с Бенином и Нигерией

Новые власти Нигера направили войска на границу с Бенином и Нигерией на фоне угрозы вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины.

Нигер направил войска на границу с Бенином и Нигерией
© globallookpress.com

НССР следит за новостями из Ганы, где проходит встреча начальников генеральных штабов стран ЭКОВАС. Комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что в состав сил быстрого реагирования свои подразделения готовы направить все страны сообщества, кроме тех, что находятся под властью военных, и Кабо-Верде.

Очевидцы сообщают, что замечено движение сил Нигера в городе Гая у границы с Бенином, местное население встречает их с радостью. Кроме того, переброска войск наблюдается в городе Конни в 400 км от столицы Нигера, передает ТАСС со ссылкой на Maliactu.

Напомним, ЭКОВАС начало активацию сил быстрого реагирования и пригрозило Нигеру военной интервенцией. Мусах заявил, что ЭКОВАС может «восстановить конституционный строй» в Нигере любыми доступными средствами.