Нигер направил войска на границу с Бенином и Нигерией

Новые власти Нигера направили войска на границу с Бенином и Нигерией на фоне угрозы вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины.

НССР следит за новостями из Ганы, где проходит встреча начальников генеральных штабов стран ЭКОВАС. Комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что в состав сил быстрого реагирования свои подразделения готовы направить все страны сообщества, кроме тех, что находятся под властью военных, и Кабо-Верде.

Очевидцы сообщают, что замечено движение сил Нигера в городе Гая у границы с Бенином, местное население встречает их с радостью. Кроме того, переброска войск наблюдается в городе Конни в 400 км от столицы Нигера, передает ТАСС со ссылкой на Maliactu.