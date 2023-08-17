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Кабмин постановил создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище

Правительство России постановило создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище, соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин постановил создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище
© РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основными целями училища являются осуществление как образовательной деятельности, так и научной в интересах обороны страны.

В июне в Тверском суворовском военном училище состоялся 75-й выпуск.

С окончанием учёбы кадетов поздравил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.