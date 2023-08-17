Кабмин постановил создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище
Правительство России постановило создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище, соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Основными целями училища являются осуществление как образовательной деятельности, так и научной в интересах обороны страны.
В июне в Тверском суворовском военном училище состоялся 75-й выпуск.
С окончанием учёбы кадетов поздравил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.