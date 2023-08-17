Власти Украины заявили о получении двух немецких зенитных систем Iris-T

Власти Украины в четверг, 17 августа, заявили о получении двух немецких зенитных систем Iris-T. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Согласно данным, обновленным в четверг на сайте правительства Германии, Берлин доставил Киеву "две пусковые установки Iris-T SLS". Эта система еще не используется в бундесвере (армии Германии), но уже зарекомендовала себя в ПВО Украины, отмечается в сообщении.

Только в 2023 году немецкая военная помощь Украине составит около 5,4 миллиарда евро, сообщает агентство Belga. Между тем в начале августа немецкая газета Welt сообщила, что весной Берлин объявил о новом транше военной помощи размером 2,4 млрд евро. Было обещано доставить оружие в кратчайшие сроки, но к сегодняшнему дню "Украина мало что получила из этого". Несколько стран уже разрешили ВСУ иметь средства противовоздушной обороны, в том числе США, которые поставили Киеву свои системы Patriots.

Ранее сообщалось о том, что Украина потеряла надежду получить в этом году истребители F-16 американского производства.