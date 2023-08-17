В России представили робот-вездеход с беспилотником

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном. Об этом сообщает ТАСС.

© lenta.ru

Модель получила цифровое обозначение 421-24.

«Роботизированная платформа будет работать в паре с беспилотником, который сможет выполнять роль разведчика и навигатора одновременно», — пишет агентство.

Отмечается, что платформа допускает установку, в частности, пулемета или научного оборудования. Также 421-24 можно оборудовать носилками и использовать для эвакуации раненых с поля боя.

В апреле исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что российский перспективный робот «Маркер» сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.