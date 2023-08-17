Япония сообщила о проходе 11 кораблей РФ и КНР между островами Окинава и Мияко

Министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны страны.

Отмечается, что эсминцы РФ и КНР шли со стороны островов Огасавара в Тихом океане. В четверг они проследовали между островами Окинава и Мияко в сторону Восточно-Китайского моря. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.

Никаких нарушений территориальных вод с их стороны не было. Для наблюдения за кораблями РФ и КНР Япония направила несколько эсминцев типа "Асагири" и патрульный самолет P-3C.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай требует от Японии прекратить принимать бесполезные меры, которые создают препятствия для совместного патрулирования китайских и российских вооруженных сил в регионе. Он подчеркнул, что при осуществлении совместного патрулирования КНР и Россия строго соблюдают нормы международного права.