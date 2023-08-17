Белорусские летчики получили первую партию вертолетов Ми-35

Белорусские летчики уже начали перелет первой партии вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение в армию, техника предоставлена Россией. Об этом заявили в Telegram-канале белорусского Министерства обороны.

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«Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с Российской Федерацией», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Не уточняется, сколько вертолетов Минску предоставила Москва.

До этого на учениях в Белоруссии российские и белорусские вертолеты отрабатывали поисковые операции.