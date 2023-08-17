Белорусские летчики получили первую партию вертолетов Ми-35

Россия предоставила Белоруссии вертолеты Ми-35
Белорусские летчики уже начали перелет первой партии вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение в армию, техника предоставлена Россией. Об этом заявили в Telegram-канале белорусского Министерства обороны.
«Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с Российской Федерацией», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.
Не уточняется, сколько вертолетов Минску предоставила Москва.
До этого на учениях в Белоруссии российские и белорусские вертолеты отрабатывали поисковые операции.
Также в Белоруссии отвергали обвинения Польши в нарушении границ вертолетами Ми-24 и Ми-8. Министерство обороны также указывало, что Варшава распространяет ложные данные, чтобы оправдать новое увеличение вооруженных сил.