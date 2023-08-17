Зеленский подписал указ об увольнении всех военкомов

Украинский лидер распорядился ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 августа 2023 года «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины». Контроль за выполнением этого будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов .

11 августа Зеленский анонсировал увольнение областных военкомов. Такое решение было принято на заседании СНБО. Он назвал государственной изменой цинизм и взяточничество. По мнению президента Украины, доверить систему комплектования можно сохранившим достоинство военным, которые были на фронте или больше не могут участвовать в боевых действиях.