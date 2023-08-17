В США рассказали о военной подготовке ВСУ

Военная подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не была рассчитана на такой долгий срок, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Интервью с ним доступно на YouTube.

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«Полагаю, никто не готовил украинцев должным образом. Все ожидали, что ВСУ придется противостоять российской армии только пару недель», — сказал он.

По его словам, контрнаступление ВСУ с самого начала было обречено на провал, поскольку размеры армий Украины и России несравнимы. Кроме того, российская армия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны.