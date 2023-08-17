Названо препятствие для контрнаступления Украины

Российские минные поля стали препятствием для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Bild.

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«Проблема мин была недооценена всеми, включая наших партнеров», — сказал офицер украинской армии. Кроме того, отмечается, что превосходство Вооруженных сил России (ВС РФ) в воздухе благодаря боевым вертолетам и беспилотным летальным аппаратам (БПЛА) дает Москве значительное преимущество.

Также, как уточняется, на Украине есть беспокойство из-за будущих выборов президента США, где республиканцы, которые высказываются в поддержку экс-лидера страны Дональда Трампа, настаивают на прекращении помощи Киеву.