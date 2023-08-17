Контрнаступление ВСУ: последние новости на сегодня

ВСУ перешли к «ползучему наступлению» и готовятся бросить в бой против России британские танки, Киев отрицает давление Запада из-за темпов контрнаступления, а российские войска успешно отражают атаки противника. Последние новости о том, как проходит украинское наступление, на сегодня, 17 августа, — в материале «Рамблера».

ВСУ готовятся бросить в бой британские танки Challenger

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся ввести в бой британские танки Challenger 2. По его информации, технику направят на ореховское направление запорожской линии фронта.

«Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», — добавил Рогов.

Сами танки еще не использовались ВСУ в контрнаступлении несмотря на то, что они прибыли на Украину еще в мае. В письменных ответах заместителя обороны Великобритании Джеймса Хиппи сообщалось, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для них, в том числе и с обедненным ураном.

Украинским войскам приходится вести «ползучее наступление»

Бойцы батальона «Восток» рассказали военкорам Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», что ВСУ перешли к «ползучему наступлению» на Времевском выступе на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. По их словам, время «глубоких прорывов и прочей военной классики», по всей видимости, прошло.

«Сейчас так: берется какая-нибудь позиция, которая первая расположена на пути этого ползучего наступления, и обрабатывается, пока от нее не останется одно название», — рассказали военнослужащие.

Они отметили, что накануне противник обстреливал российские позиции на выступе фугасными снарядами и шрапнелью. Бойцы считают, что западные кассетные боеприпасы, вероятно, «не подоспели вовремя».

В Киеве отрицают давление Запада из-за темпов контрнаступления

Как сообщает РИА Новости, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что страны Запада стали оказывать давление на украинские власти из-за темпов наступления.

«Мы не чувствуем (давления — прим. ред.). Есть усиление голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве», — заявил он.

При этом Кулеба уверен, что такие заявления исчезнут после «первой громкой победы» Киева.

Тактика российских войск ставит Киев в тупик

Обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер считает, что надежды Запада на успешное контрнаступление не оправдались из-за «ошибочного оптимизма» Киева. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ отходят со штурмуемых украинскими солдатами позиций, а после активно обстреливают противника при попытке занять территорию. Такая тактика, а также фаланги внушительных оборонительных рубежей, ставят ВСУ в тупик.

По мнению Деттмера, официальный Киев долгое время не осознавал, что российская армия быстро учится и «корректирует курс».

В Раде не исключили всеобщую мобилизацию

Зампред комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию. Как сообщает РИА Новости, на такую меру власти пойдут, если стране будет грозить «потеря государственности».

Как рассказал депутат, на Украине есть четыре очереди мобилизации — последняя предполагает призыв в армию всех мужчин. Пока что действует вторая, но при необходимости власти могут повысить уровень призыва.

Украинские потери за сутки

В ежедневной сводке Минобороны РФ рассказало о ходе боевых действий за последние сутки. В Telegram-канале ведомство заявило, что на Донецком направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ — потери украинских войск составили до 310 военнослужащих, один танк, три бронемашины, девять автомобилей, а также одна гаубица.

На Купянском направлении ВС РФ удалось отразить шесть атак штурмовых групп в районах сел Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери — до 125-ти украинских военнослужащих, две бронемашины и два пикапа, артиллерийская система М777 и американская САУ М109 «Paladin». На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы в районе населенного пункта Кузьмино. Уничтожено до 55 военнослужащих.