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Столтенберг: окончательное решение о поставках ВСУ истребителей ещё не принято

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по вопросу поставок истребителей Вооружённым силам Украины ещё не принято, однако такая возможность есть.

Столтенберг: окончательное решение о поставках ВСУ истребителей ещё не принято
© globallookpress.com

«Вполне возможно», — сказал он в эфире Dagbladet, уточнив, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД и Минобороны страны «поработать с партнёрами» над тем, чтобы в следующих западных поставках оружия для Киева «было именно то, что нужно».

Также ВВС Украины ранее признали, что поставки ВСУ истребителей F-16 начнутся не ранее 2024 года.