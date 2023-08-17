Столтенберг: окончательное решение о поставках ВСУ истребителей ещё не принято

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по вопросу поставок истребителей Вооружённым силам Украины ещё не принято, однако такая возможность есть.

«Вполне возможно», — сказал он в эфире Dagbladet, уточнив, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД и Минобороны страны «поработать с партнёрами» над тем, чтобы в следующих западных поставках оружия для Киева «было именно то, что нужно».