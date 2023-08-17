ФРГ отправила ВСУ пусковые установки системы ПВО и дымовые снаряды

Германия за неделю поставила Украине две пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS и боеприпасы. Об этом сообщил сайт правительства ФРГ.

В обновленном списке, также значатся 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 10 радиолокационных станций наземного наблюдения, сменные системы для погрузчиков, прицепы и полуприцепы.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие дальнего действия, потому что его могут использовать для атак по российской территории. Ктев официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце весны.