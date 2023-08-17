Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны в своей свежей сводке.

"В течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - уточняется в публикации.

Потери противника за минувшие сутки составили до 125 человек.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. ВСУ, несмотря на всестороннюю помощь Запада, не удается добиться результатов.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.