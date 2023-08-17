Украинский батальон «Азов»* вернули в зону боевых действий
Представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бойцы батальона «Азов» (организация запрещена в России) восстановились и вернулись в зону боевых действий. Его слова приводит «Страна.ua».
Уршалович уточнил, что сейчас бригада специального назначения удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, что северо-западнее Лисичанска.
В июле командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявлял, что бойцы батальона «Азов» могут вернуться в зону боевых действий в течение месяца.
«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. <..> Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», — говорил Пивненко в интервью «Украинской правде».
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пленных командиров «Азова», которые были переданы Анкарой Киеву в нарушение договоренностей с Москвой о том, что командиры «Азова» должны вернуться на Украину только после окончания боевых действий.