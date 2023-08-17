Украинский батальон «Азов»* вернули в зону боевых действий

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. <..> Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», — говорил Пивненко в интервью «Украинской правде».