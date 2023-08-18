Видео: Росгвардейцы обезвредили обломки американской ракеты в ДНР
Росгвардейцы в ходе спецоперации обезопасили место падения американской ракеты, которую украинская армия запустила по жилым кварталам города Тореза в ДНР.
Отмечается, что при очередном обстреле ракета ударила по хозяйственной постройке, чудом не попав в соседний жилой дом. Тот расположен всего в нескольких метрах от места падения ракеты.
Росгвардейцы, оперативно прибыв к месту инцидента, обнаружили на боеприпасе детали с маркировкой о производстве в США. Остатки ракеты вывезли на полигон, где уничтожили.