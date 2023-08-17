Росгвардейцы обнаружили в ДНР боеприпасы производства США, Польши и Болгарии

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе спецоперации росгвардейцы совместно с военными контрразведчиками обнаружили замаскированную базу украинских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии и публикует подтверждающее видео.

"В бетонированной штольне, подходы к которой были тщательно заминированы, находился надежно укрытый склад боеприпасов американского, польского и болгарского производства. Также там были размещены места для отдыха личного состава и позиции для ведения круговой обороны", - рассказали в Росгвардии.

Отмечается, что из этой базы росгвардейцы вывезли в общей сложности почти полтонны боеприпасов. В том числе 2,5 тысячи патронов различного калибра, содержащих бронебойно-зажигательные пули, более 80 выстрелов к гранатомету, свыше 50 противотанковых мин, осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, а также несколько десятков радиовзрывателей и гранат различных модификаций.