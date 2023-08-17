Колумбия экстрадировала воевавшего в Сирии россиянина

Из Колумбии в Россию экстрадировали россиянина, обвиняемого в участии в деятельности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

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Волк рассказала, что россиянин Владимир Таранец участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

По данным полиции, в 2013 году он уехал из России в Сирию, где примкнул к «Исламскому государству». В 2021-м РФ объявила его в международный розыск, позже мужчина был задержан в Колумбии.

Из Колумбии в Россию его отправили в сопровождении сотрудников Интерпола, МВД России и ФСИН.