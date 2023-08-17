Колумбия экстрадировала воевавшего в Сирии россиянина
Из Колумбии в Россию экстрадировали россиянина, обвиняемого в участии в деятельности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Волк рассказала, что россиянин Владимир Таранец участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
По данным полиции, в 2013 году он уехал из России в Сирию, где примкнул к «Исламскому государству». В 2021-м РФ объявила его в международный розыск, позже мужчина был задержан в Колумбии.
О задержании Таранца в колумбийской полиции сообщили в ноябре 2021 года. Россиянин, известный по прозвищу Али Али, был задержан в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе. В Боготу он прилетел из Турции, после чего планировал отправиться в Гватемалу.