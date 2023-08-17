Стало известно о запланированных военных учениях Белоруссии и Китая

Совместные военные учения Белоруссии и Китая запланированы на 2024 год. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

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В публикации отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас в Минске встречается с министром обороны КНР Ли Шанфу.

«Происходит регулярный обмен делегациями; проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК в военных учебных заведениях обеих стран; проходят совместные военные учения и тренировки на территориях Беларуси и Китая. Очередные маневры запланированы на 2024 год», — утверждается в сообщении.

До этого сообщалось, что член Госсовета Китая, министр обороны Ли Шанфу прибыл с трехдневным рабочим визитом в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это первый визит такого высокого уровня по линии министерств оборон Китая и Белоруссии за последние пять лет.