Модернизированный вертолет Ка-52М впервые показали на публике

Модернизированную версию разведывательного-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор" впервые продемонстрировали публично на форуме "Армия 2023".

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Внешне машина практически ничем не отличается от прежнего "Аллигатора", однако ее боевые возможности значительно расширились за счет нового радара с АФАР, различающего цели и препятствия на расстоянии 20 км, мощного прицела, самонаводящихся ракет ЛМУР. Точность стрельбы из пушки повысили цифровым приводом.

В лопасти винтов Ка-52М установили более мощные обогреватели, улучшили эргономику кабины - в том числе для ночных полетов с ИК-приборами, - вставили светодиодную оптику.