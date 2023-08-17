Беспилотную авиационную систему "Контур" представили на форуме "Армия-2023"

Беспилотная авиационная система "Контур", разработанная в Московском авиационном институте, впервые представлена на форуме "Армия-2023".

© Российская Газета

Новая система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из беспилотника, наземного пункта управления, посадочной площадки и специального программного обеспечения для анализа поступающей информации.

Грузоподъемность БПЛА составляет до 1,2 кг, время полета на одном заряде аккумуляторной батареи - около 40 минут.

"Контур" может наблюдать за территорией и выявлять самые различные нарушения, будь то несанкционированное проникновение, выявление подозрительных предметов и т.д. Взлет, движение по маршруту и посадка осуществляются а автоматическом режиме.