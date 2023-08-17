Минобороны заявило о попытке БПЛА атаковать Белгородскую область

МО: пресечена попытка ВСУ осуществить атаку БПЛА над территорией Белгородской области
Около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над Белгородской областью.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны России заявило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности.