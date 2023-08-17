$96.70-0.72105.66-0.91

МО: пресечена попытка ВСУ осуществить атаку БПЛА над территорией Белгородской области

Около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны заявило о попытке БПЛА атаковать Белгородскую область
© ТАСС

Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над Белгородской областью.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности.

1