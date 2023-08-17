В Южной Корее наемник получил условный срок за въезд на Украину

Бывший боец спецназа Военно-морских сил Южной Кореи, блогер Ли Гын получил 1,5 года тюремного заключения условно за въезд на территорию Украины, где он принимал участие в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В феврале 2022 года Министерство иностранных дел Южной Кореи запретило гражданам поездки на Украину. Ли Гын пробыл на Украине около трех месяцев. Там он получил травму, после чего вернулся домой в мае 2022 года. Суд указал, что пребывание блогера на Украине и его участие в ее вооруженных формированиях могло создать излишние проблемы для Южной Кореи.