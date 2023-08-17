Израиль добился согласия США на продажу Германии противоракетной системы Arrow 3

США одобрили просьбу Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны в ФРГ. Сделка станет крупнейшим оборонным соглашением в истории Израиля, пишет The Times of Israel.

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В Минобороны Израиля подтвердили, что Госдеп США уведомил главу ведомства Йоава Галланта об одобрении запроса на продажу системы.

Министерство обороны Израиля сообщило, что высокопоставленные израильские и немецкие военные чиновники подпишут письмо-обязательство в ближайшие недели, и Германия переведет Израилю первоначальный платеж в размере около $600 млн.

«По данным министерства, полный контракт на сумму $3,5 млрд (ранее сообщалось о $4,3 млрд) будет подписан к концу 2023 года после получения окончательных одобрений от обоих парламентов. Берлин ожидает, что система Arrow 3 будет доставлена в последнем квартале 2025 года», — сообщает издание.