Китай раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время визита в Белоруссию раскритиковал поставку США кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко на своей странице в X (ранее — Twitter).

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По словам Ревенко, министр обороны Китая заявил, что применение переданных США Украине кассетных боеприпасов вызовет гуманитарный кризис. Глава оборонного ведомства КНР отметил, что подобные решения «противоречат мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США».