Турция разместит военную базу в Ливии

Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где разместит военную базу. Об этом сообщил телеканал TGRT со ссылкой на источники.

Утверждается, что такой шаг позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов.

По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие боевые беспилотники и системы ПВО.

В ноябре 2019 года ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) и турецкие власти подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами. 3 октября прошлого года ПНЕ заключило с Турцией два новых меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом секторе, один из документов касается в том числе проведения совместных геологоразведочных работ.

Глава Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех назвал в тот же день недействительными подписанные документы и направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание с просьбой не признавать эти меморандумы о взаимопонимании между ПНЕ и Анкарой. Против соглашений выступили Египет и Греция.