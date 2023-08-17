Мобилизация: последние новости на сегодня 17 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 августа 2023, в материале «Рамблера».

Собянин сообщил об участии москвичей в СВО

В специальной военной операции участвуют 45 тысяч жителей Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на форуме «Территория смыслов», пишет РИА Новости.

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это ещё и военный город, но я думаю, что не менее 5 тыс. То есть 45 тыс. москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — заявил он.

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники «Фурия» и «Лелека» на краснолиманском направлении

Российские солдаты поразили разведывательные беспилотники «Фурия» и «Лелека» из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса», обеспечивая прикрытие позиции группировки «Центр» на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, было уничтожено два беспилотных летательных аппарата, которые кружили в воздушном пространстве подконтрольной РФ территории.

Военное ведомство отмечает, что расчет «Осы» за последние недели уничтожил около 30 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В Москве волонтеры «Единой России» загрузили в гуманитарный конвой из Хакасии партией дронов

Гуманитарный конвой, который отправили в зону боевых действий на Украину из Хакасии, остановился в Москве. Там волонтеры партии «Единая Россия» дополнили груз комплектами беспилотных летательных аппаратов для разведки и боевых действий, а также дополнительной экипировкой для бойцов. Об этом пишет «Пульс Хакасии».