Спецоперация на Украине 17 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 августа 2023 года.

ВСУ нанесли массированный артудар по поселку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы администрации Новокаховского городского округа.

Как говорится в сообщении, украинская сторона в 22:10 нанесла массированный артиллерийский удар по поселку городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. Под огнем оказались дома мирных жителей.

Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка, применив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 13:14 — из населенного пункта Орловка в сторону Киевского района Донецка были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный). Следом в 13:18 в ту же сторону устремились еще 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный).

Российский «Панцирь-С» стал эффективнее работать против ракет Storm Shadow

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» стали эффективнее перехватывать ракеты Storm Shadow благодаря доработкам специалистов холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей холдинга на форуме «Армия-2023».