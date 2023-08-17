Американский офицер призвал Зеленского заморозить конфликт

Украинские войска никогда не смогут победить российскую армию на поле боя, а чтобы не потерять остатки территорий, Киеву нужно заморозить конфликт, США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

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Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. По мнению эксперта, Украина не сможет сформировать потенциал, сопоставимый с тем, который был до контрнаступления.

«Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении», — считает он.

Военный призвал Зеленского не игнорировать «болезненную реальность». Дэвис указал на то, что Вашингтон вложил в ВСУ большие деньги.

«Теперь необходимо признать, что такой значительный уровень инвестиций не окупился», — подчеркнул он.