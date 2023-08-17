В США рассказали о нежелании поставлять Украине новейшую технику

Вашингтон не посылает Украине новейшую военную технику из-за боязни, что она попадет в руки не только России, но и Китая. Об этом США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам специалиста, КНР могут воспользоваться секретной информацией. Он уточнил, что именно из-за нежелания раскрывать секреты США не хотели поставлять Украине танки Abrams. Он указал на то, что скоро 40 танков прибудут в Киев. Это старые модели M1A1, которые появились еще до войны в Персидском заливе, рассказал он.

«Мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил эксперт.

Он добавил, что аналогичная ситуация была с ракетами HIMARS, управляемыми с помощью спутниковой системы GPS, которую российские войска научились глушить. Мэтью Хо считает, что по этой же причине американская сторона не хочет передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.