СМИ сообщили о подготовке Польши к войне

Польша не верит в победу Украины над Россией и потому стала готовиться к войне, закупаясь наступательными вооружениями. Такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич, передает РИА Новости.

«Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне», — заявил журналист и задался вопросом, когда же эта война случится.

Он считает, что правительство Польши игнорирует опыт Украины, возлагая лишние надежды на поставленное Киеву западное вооружение. Зинкевич подчеркнул, что во многих случаях это устаревшее оружие, на поле боя оно демонстрирует ненадежность и неэффективность, что в конце концов приводит к неспособности армии Украины превзойти своего противника. В то же время у России, считает обозреватель, современная техника, которая позволяет солдатам доминировать на поле боя даже после изменения тактики и стратегии Вооруженных сил Украины.