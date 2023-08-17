В России допустили перестановки в руководстве ВСУ

«Но, понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха», — допустил он.