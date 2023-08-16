Пентагон: США обеспокоены военно-ядерными разработками Китая

США беспокоят военно-ядерные разработки Китая, поскольку в них он может опираться на многолетний опыт Соединенных Штатов и России. Об этом заявил глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон, передает «РИА Новости».

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На брифинге он отметил, что КНР способна создать большую часть систем, которые разрабатывают и модернизируют США и Россия крупнейшие ядерные державы. На фоне этого у него спросили о том, какие именно китайские ядерные системы больше всего тревожат Пентагон.

«Все из них», — сказал Коттон.