В США заявили об успехах в работе над новыми носителями ядерного оружия
Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон сообщил об успехах программы создания новой межконтинентальной ядерной ракеты, подводной лодки и стратегического бомбардировщика. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я весьма удовлетворен тем, где мы находимся с программой B-21 – самолета шестого поколения. Думаю, что мы добились по-настоящему хороших результатов с подводной лодкой Columbia», — сказал Коттон.
Также, по его словам, он «оптимистично» смотрит на процесс создания межконтнентальной баллистической ракеты Sentinel. При этом Коттон назвал «все еще эффективной системой вооружения» существующую МБР Minuteman III.
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