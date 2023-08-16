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В США заявили об успехах в работе над новыми носителями ядерного оружия

Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон сообщил об успехах программы создания новой межконтинентальной ядерной ракеты, подводной лодки и стратегического бомбардировщика. Его слова приводит «РИА Новости».

В США заявили об успехах в работе над новыми носителями ядерного оружия
© US AIR FORCE

«Я весьма удовлетворен тем, где мы находимся с программой B-21 – самолета шестого поколения. Думаю, что мы добились по-настоящему хороших результатов с подводной лодкой Columbia», — сказал Коттон.

Также, по его словам, он «оптимистично» смотрит на процесс создания межконтнентальной баллистической ракеты Sentinel. При этом Коттон назвал «все еще эффективной системой вооружения» существующую МБР Minuteman III.

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