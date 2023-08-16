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В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил США после истечения ДСНВ

Американское стратегическое командование Вооруженных сил (STRATCOM) рассматривает вопрос об укомплектованности ядерных сил США на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон, передает РИА Новости.

В США сообщили о рассмотрении вопроса укомплектования ядерных сил
© globallookpress.com

«Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся», — сказал он.

6 августа заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявлял, что Москва эпизодически обменивается с Вашингтоном оценками по теме контроля над вооружениями, но ничего нового на этом направлении нет.

До этого посол России в США Анатолий Антонов говорил о давнем нарушении Вашингтоном духа и буквы ДСНВ и оценил заверения американской стороны в заинтересованности в нем как «пустое сотрясание воздуха».

21 июля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что на данный момент нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны России.

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