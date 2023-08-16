В США сообщили о рассмотрении вопроса укомплектования ядерных сил

Американское стратегическое командование Вооруженных сил (STRATCOM) рассматривает вопрос об укомплектованности ядерных сил США на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон, передает РИА Новости.

«Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся», — сказал он.

6 августа заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявлял, что Москва эпизодически обменивается с Вашингтоном оценками по теме контроля над вооружениями, но ничего нового на этом направлении нет.

До этого посол России в США Анатолий Антонов говорил о давнем нарушении Вашингтоном духа и буквы ДСНВ и оценил заверения американской стороны в заинтересованности в нем как «пустое сотрясание воздуха».