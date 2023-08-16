Пентагон отказался публиковать данные о кассетных снарядах

«Хотя мы ценим экспертную оценку вне ведомства, могу заверить вас, что министерство обороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе», — ответил Дитц на вопрос о готовности Пентагона опубликовать результаты исследования по поводу коэффициента неразорвавшихся кассетных боеприпасов.